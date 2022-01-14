Сеть лабораторий начала делать бесплатные тесты на "дельту" и "омикрон"

Лаборатории "ЛабКвест" первыми в России начали массовое тестирование на штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" начала сеть лабораторий "ЛабКвест", - сообщили "Российской газете" представители медорганизации.

Исследование позволяет выявить штаммы "омикрон" и "дельта" даже во время инкубационного периода - это может быть важно, например, для людей, которые контактировали с заболевшим или планируют поездку и хотят убедиться, что не заболеют далеко от дома. Также анализ может помочь в ранней диагностике вирусных инфекций - в тех случаях, когда первые, неспецифичные симптомы уже появились, и человек хочет убедиться, заболел он банальным ОРВИ или все же заразился коронавирусом - от этого зависит возможность начать лечение в ранние сроки заболевания.

"Новый тест эффективен в инкубационный период и при бессимптомном течении, и высокая точность диагностики поможет в борьбе с новой волной эпидемии", - отмечает врач лаборатории Анна Сафонова.

Важную информацию массовое тестирование дает и руководителям здравоохранения: оба штамма опасны большой скоростью распространения, и результаты массового тестирования можно использовать, планируя и распределяя ресурсы по оказанию медицинской помощи. Такое тестирование важно проводить в детских садах, школах и больницах, чтобы своевременно контролировать распространение инфекции.

"Тесты на новые штаммы "омикрон" и "дельта" выполняются методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, методика выявляет эпидемиологически значимые мутации в S-гене коронавируса. Чувствительность нового теста выше, чем у обычных ПЦР-тестов, что позволяет свести на нет возможность ложноположительных результатов", - отмечают в "ЛабКвест".

Исследование можно выполнить бесплатно в 110 лабораториях "ЛабКвест" в Москве и Московской области. Его будут применять как дополнительный подтверждающий тест для всех положительных или сомнительных результатов на наличие новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

В первую очередь эксперты рекомендуют его для эпидемиологических исследований новых штаммов и для обследования зараженных COVID-19 пациентов, которые уже были привиты и показали адекватный иммунный ответ. А также - для людей с ослабленным иммунитетом, особенно получающих антитела против SARS-CoV-2 при длительном выделении вируса.