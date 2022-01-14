В сахалинском селе восстановили электроснабжение после аварии

В селе Троицкое, расположенном на юге Сахалина, восстановили электроснабжение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Напомним, в ночь на четверг в Троицком произошла авария на сетях газоснабжения. В результате более двух тысяч человек, проживающих в 23 многоквартирных и 189 частных домах, остались без света и тепла.

Губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале рассказал, что с 12 часов по местному времени (4.00 мск) началось поэтапное подключение домов к газу.

"При опрессовке систем газоснабжения была выявлена проблема в четырех домах. Во все остальные начиная с 12 часов начали подавать газ по графику", - отметил глава региона.

Он пообещал, что специалисты сделают все возможное, чтобы к вечеру к газу подключили оставшиеся дома. Пока в подъездах установят тепловые пушки, а жильцов снабдят обогревателями, чтобы не допустить перемерзания систем отопления.