В Антарктиде обнаружен крупнейший в мире "рыбий мегаполис"

Рядом с шельфовым ледником Фильхнера на юге антарктического моря Уэдделла исследовательская группа обнаружила крупнейший в мире из известных на сегодня район разведения рыбы. На камеру удалось заснять тысячи гнезд ледяной рыбы Ионы (Neopagetopsis ionah).

Об открытии говорится в статье журнала Current biology. Ученые предполагают, что на момент наблюдения в этом месте на глубине метров находилось около шестидесяти миллионов рыб. Однако ранее здесь были обнаружены только лишь отдельные особи, либо небольшие скопления гнезд.

С помощью системы наблюдения на научно-исследовательском судне ученым удалось охватить площадь в 45 600 квадратных метров и насчитать невероятные 16 160 рыбьих гнезд. Используя гидролокаторы удалось зафиксировать более ста тысяч гнезд. Отмечено, что в одной такой "ямке", глубиной 15 сантиметров и 75 сантиметров в диаметре, может находиться от 1500 до 2500 тысяч икринок. Конечно, были обнаружены и пустые впадины, и те, что заполнили мертвые особи.

Этот район размножения по своему местоположению соотносится с притоком более теплых глубинных вод из моря Уэдделла. С помощью тюленей, на которых одели передатчики, группа исследователей также смогла доказать, что этот регион является популярным местом и для тюленей. Девяносто процентов активности тюленей происходило в районе активного гнездования рыб, куда тюлени, предположительно, уходят в поисках пищи.

Район размножения рыб, по словам ученых, является важной экосистемой для моря. Находка - самая обширная колония размножения рыб, обнаруженная на сегодняшний день.