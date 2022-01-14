В Алма-Ате число задержанных за участие в беспорядках превысило 2 тысячи

В Алма-Ате правоохранители задержали уже 2159 человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Такую информацию в пятницу распространила комендатура города. Изъято также 67 единиц огнестрельного оружия и 3,1 тысячи боеприпасов, передает ТАСС.

Произошедшее в Алма-Ате войдет в историю как алмаатинская трагедия, участники беспорядков вели себя, как стая гиен. Об этом ранее заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, "агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар террористов был направлен против Алма-Аты". Падение этого крупнейшего города республики города открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны. По мнению Токаева, террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана.

Напомним, в начале января в Казахстане начались митинги против повышения цен на газ, которые переросли в беспорядки и погромы. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев.

По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Накануне начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана. Первые подразделения российских десантников вернулись домой в четверг на четырех самолетах Ил-76МД, сообщили в Минобороны РФ. Покинули Алма-Ату и миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии.