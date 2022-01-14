В Германии предупредили о последствиях отключения России от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада. Такое мнение высказал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Он объяснил, что Россия сильно интегрирована в мировую экономику, поэтому ее отключение от SWIFT "создаст и у нас значительные проблемы на рынке". По словам Хермеса, если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит связи с Китаем. Запад в итоге не получит никакого выигрыша, а финансовые организации, работающие с Россией, понесут значительный урон, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена до сих пор не определилась с набором санкций, которые Вашингтон готов будет ввести в отношении Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. Рассматривается в том числе и возможность отключения России от SWIFT.

Отключение от системы SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Об этом в декабре сообщил журнал The Economist, комментируя подобные идеи. Как отметило издание, российские власти готовятся к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия на Москву. И сейчас РФ готова к такому развитию событий.