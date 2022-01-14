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Вышел дублированный трейлер "Варяга" Роберта Эггерса

Новости
    14.01.2022, 10:35
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился официальный дублированный трейлер фильма "Варяг" (The Northman) режиссера Роберта Эггерса, привлекшего всеобщее пристальное внимание к своему творчеству благодаря картинам "Ведьма" и "Маяк".

Сюжет ленты отсылает к скандинавским реалиям десятого века и будет развиваться вокруг персоны принца Амлета, пытающегося отомстить за смерть отца. Примечательно, что фабула повествования и имя героя отражены в летописных свидетельствах эпохи - в шестнадцатитомном труде "Деяния данов" (Gesta Danorum) Саксона Грамматика (ок. 1140 - ок. 1216 г.). Датский летописец Саксон Грамматик рассказывает об убийстве Фенгом своего брата, ютландского конунга Хорвендила, и о попытке сына погибшего, принца Амлета восстановить справедливость. Считается, что записанное им могло повлиять на создание Уильямом Шекспиром бессмертной трагедии о Гамлете, принце датском.

Актерский состав грядущей премьеры крайне впечатляющ - Александр Скарсгорд, Уиллем Дефо, Клас Банг, Итан Хоук, Бьорк, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман.

Мировая премьера "Варяга" состоится 31 марта 2022 года, в России фильм выйдет на экраны 28 апреля.

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