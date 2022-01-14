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Вышел новый трейлер мини-сериала "Ночные вызовы" с Мартином Фрименом

Новости
    14.01.2022, 10:20
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ BBC Фото: youtube.com/ BBC
Фото: youtube.com/ BBC

BBC опубликовала очередной трейлер мини-сериала "Ночные вызовы" (The Responder), полицейской драмы, действие которой развивается в британском Ливерпуле. Сериал примечателен тем, что сценарий к нему был написан Тони Шумахером, бывшим сотрудником полиции, прекрасно знающим особенности работы тех, кто задействован в службе быстрого реагирования.

Герой Мартина Фримена, Тони, ответственно подходит к исполнению своих профессиональных обязанностей, но ежедневный стресс, психологический прессинг, обилие опасных ситуаций дают о себе знать. Его личная жизнь идет под откос, баланс между работой и семьей существенно нарушен - в какой-то момент практически безвозвратно. Выгоревший и уставший Тони в какой-то момент осознает, что не может продолжать жить в таком ритме, но сил на перемены у него не остается.

Сериал стартует 24 января.

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