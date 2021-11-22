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Вышел трейлер полицейского сериала с Мартином Фрименом

Новости
    22.11.2021, 18:55
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ BBC Фото: youtube.com/ BBC
Фото: youtube.com/ BBC

В Сети появился трейлер нового сериала BBC "Сотрудник службы реагирования" (The Responder), в котором снялся британский актер Мартин Фримен ("Хоббит", "Шерлок", "Фарго"), демонстрирующий уверенный ливерпульский выговор.

Его герой Крис работает в службе быстрого реагирования в Ливерпуле. Ему приходится часто выходить на ночные дежурства и соприкасаться с самыми неприятными сторонами уличной жизни. Сложный график, наличие социальных обязательств, хронический недосып, карьерный тупик, беспросветная социально-криминологическая обстановка - все это приводит к глубокому личностному кризису и серьезным проблемам межличностного характера.

Сценаристом сериала стал бывший сотрудник полиции Тони Шумахер, режиссерская команда представлена Филом Барантини, Тимом Милантсом, Фин Трохом. В проекте, помимо Фримена, приняли участие Фил Барантини, Уоррен Браун, Кристина Тремарко, Фэй МакКивер, Мод Дрюин, Рита Ташингэм и другие.

О дате выхода в эфир пока не сообщается, известно только то, что сериал будет состоять из шести эпизодов.

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