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14.01.2022 12:02
Рубрика: Культура

Вышел трейлер первого сериала Данилы Козловского "Карамора"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Видеосервис START Фото: Видеосервис START
Фото: Видеосервис START

Первый сериал Данилы Козловского "Карамора" выйдет уже 20 января эксклюзивно на Start. 14 января представлен трейлер картины, из которого уже прямо видно, что речь в нем пойдет о вампирах и их влиянии на нашу историю. "Одни безнаказанно пьют кровь других...", "мы победим вампиров", - вот какие слова звучат в захватывающем трейлере нового фэнтези.

Фото: Сусанна Альперина / РГ
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Ранее было известно, что в центре событий сериала - вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Слово "вампиры" в промо материалах напрямую не звучало. Зато рассказывали, что главный герой, анархист по прозвищу Карамора (Данила Козловский), раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

"Вампир - очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир - вечен. Изучая историю Российской империи, мы видим одни и те же фамилии (Шереметьевы, Юсуповы, Голицыны, Лопухины, Разумовские и так далее), будут меняться лишь инициалы. Одни и те же древние роды веками вершили судьбу людей. Вампир обаятелен, как обаятельна наша дворянская культура. В этом состоит трагическое противоречие: да, мы знаем, что изящные усадьбы обеспечивались бесправным трудом крепостных, но как же они чертовски красивы и притягательны", - рассказывает автор идеи, автор сценария Александр Фомин. И продолжает: ""Карамора" - это скорее сказка или миф о той эпохе. Я постарался переплести между собой сюжеты из истории, литературы того времени и абсолютный вымысел, приправив изрядной долей гротеска и иронии. Для знакомого с историей зрителя сюжет "Караморы" станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".

"Несмотря на то, что за основу "Караморы" взят одноименный рассказ Максима Горького, у главного героя нет прототипов. "Ну, допустим, есть Богров - это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора - герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", - говорит Данила Козловский.

В картине также сыграли: Дарья Балабанова (дебют), Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Один Байрон и другие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы РГ-Видео Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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