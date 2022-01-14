Вышел трейлер первого сериала Данилы Козловского "Карамора"

Первый сериал Данилы Козловского "Карамора" выйдет уже 20 января эксклюзивно на Start. 14 января представлен трейлер картины, из которого уже прямо видно, что речь в нем пойдет о вампирах и их влиянии на нашу историю. "Одни безнаказанно пьют кровь других...", "мы победим вампиров", - вот какие слова звучат в захватывающем трейлере нового фэнтези.

Ранее было известно, что в центре событий сериала - вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Слово "вампиры" в промо материалах напрямую не звучало. Зато рассказывали, что главный герой, анархист по прозвищу Карамора (Данила Козловский), раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

"Вампир - очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир - вечен. Изучая историю Российской империи, мы видим одни и те же фамилии (Шереметьевы, Юсуповы, Голицыны, Лопухины, Разумовские и так далее), будут меняться лишь инициалы. Одни и те же древние роды веками вершили судьбу людей. Вампир обаятелен, как обаятельна наша дворянская культура. В этом состоит трагическое противоречие: да, мы знаем, что изящные усадьбы обеспечивались бесправным трудом крепостных, но как же они чертовски красивы и притягательны", - рассказывает автор идеи, автор сценария Александр Фомин. И продолжает: ""Карамора" - это скорее сказка или миф о той эпохе. Я постарался переплести между собой сюжеты из истории, литературы того времени и абсолютный вымысел, приправив изрядной долей гротеска и иронии. Для знакомого с историей зрителя сюжет "Караморы" станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".

"Несмотря на то, что за основу "Караморы" взят одноименный рассказ Максима Горького, у главного героя нет прототипов. "Ну, допустим, есть Богров - это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора - герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", - говорит Данила Козловский.

В картине также сыграли: Дарья Балабанова (дебют), Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Один Байрон и другие.