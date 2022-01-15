Блинкен обозначил готовность к диалогу США и НАТО с Россией

Соединенные Штаты и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО-Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией", - написал Блинкен в Twitter.

Напомним, 10 января в Женеве Москва и Вашингтон провели консультации по стратегической стабильности. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а также встреча на площадке ОБСЕ в Вене. В центре внимания были предложения по безопасности, которые в конце прошлого года российская сторона представила США и НАТО. Москва, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз на территории постсоветских стран.

По результатам консультаций США и их союзники не согласились с ключевыми положениями российских предложений, указал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, представлявший интересы РФ в Женеве.

А 14 января на большой пресс-конференции с участием более 110 журналистов глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Москва хотела бы получить реакцию по каждому пункту из предложенных проектов документов о гарантиях безопасности.

"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", - цитирует РИА Новости Лаврова.