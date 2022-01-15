Гинцбург объяснил, почему вакцинация от COVID-19 не может стать платной

Вакцинация от COVID-19 в России не должна быть платной. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться", - объяснил ученый, слова которого приводит ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов написал на своей странице Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию от коронавируса платной. Однако позже он признал, что это была исключительно его идея, и назвал свои высказывания опрометчивыми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий, комментируя сообщения в СМИ, заявил, что отменять бесплатную вакцинацию от COVID-19 не планируют.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков посоветовал непривитым россиянам поскорее привиться, так как новый всплеск заболеваемости коронавирусом уже не за горами. Количество инфицированных растет, так как штамм "омикрон" более заразный.

"Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировался иммунитет", - поделился своим мнением врач.