Глава Минцифры анонсировал запуск новой версии приложения "Госуслуги"

Новое мобильное приложение "Госуслуги" появится в России весной этого года. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью ТАСС.

Первая версия приложения "Госуслуги" была запущена в 2012 году, его скачали более 50 млн раз. Через него граждане могут получить государственные и муниципальные услуги, а уже через два года ожидается, что через портал будут оформлять все справки, социальные льготы и пособия. Доля пользователей госуслугами вырастет в 2024 году до 85% населения.

Новую версию приложения портала госуслуг в Минцифры называют суперприложением: оно начнет подстраиваться под цифровую учетную запись пользователя, исходя из его интересов, и предлагать ему соответствующие услуги.