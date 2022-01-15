Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно

Операторам могут предоставить частоты для 5G без взимания платы. Этот вопрос в настоящее время рассматривает Минцифры РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

По словам Шадаева, инициатива убрать плату за частоты принадлежит министерству.

"Так как мы используем диапазон 4,8-4,9 Ггц, где требуется значительно больше частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом - 3,4 - 3,5 Ггц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр", - сказал министр.

В начале декабря прошлого года стало известно, что государство выделит дополнительные частоты для тестирования сетей 5G. А позже в Москве открылся первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения.