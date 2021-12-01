Государство выделит дополнительные частоты для тестирования сетей 5G

Частоты для развития сетей 5G будут расширены. Такое решение приняла Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на очередном заседании.

В дополнение к ранее выделенным частотам 6,7-6,8 ГГц по решению ГКРЧ подведомственное Минцифры НИИ Радио получило полосы 6,4-6,7 ГГц, что позволит расширить диапазон до 400 МГц. Кроме того, в настоящее время ГКРЧ рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках. Ранее диапазон 4,8-4,99 ГГц был определен комиссией как перспективный, и теперь для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц.

Чтобы определить возможность совместного использования расширенного диапазона, специальное созданное дочернее предприятие "Билайна", "МегаФона" и "Ростелекома" - компания "Новые цифровые решения" - проведет соответствующие исследования. В настоящее время диапазон и соседние полосы используются ФСО России, Росавиацией, Минобороны и Роскосмосом.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, расширение полос - безусловно позитивная новость для индустрии.

"Оборудование для сетей 5G, которое приезжает к нам, сможет работать с этими частотами. Если появится это разнообразие, то операторы смогут использовать разное оборудование, проводить рефарминг (переработку) частот. Это хорошая новость, но важно помнить, что это всего лишь тесты, не более того", - рассказал Муртазин "РГ".

По словам эксперта, сейчас завозится оборудование для пилотных проектов, после запуска можно будет оценить пересечения диапазонов и возможности для работы операторов.

К сожалению, вновь не выделены те частоты, которые просили операторы связи, отмечает руководитель ИА Telecom Daily Денис Кусков. Эти частоты обеспечивают более дешевое развертывание и как следствие - более конкурентные цены для пользователей. Но для B2B-проектов это может оказаться полезным.

В настоящий момент НИИ Радио продолжает эксперименты по использованию макетов оборудования 5G. Цель эксперимента - определить условия совместимости между различными пользователями диапазона 6 ГГц для внедрения сетей 5G в России. Результаты представят на Всемирной конференции по радиосвязи в 2023 году. В случае одобрения дополнительных полос производители смогут приступить к адаптации оборудования под работу на новых частотах.

Ожидается, что на следующем заседании ГКРЧ в первом квартале 2022 года будут подведены итоги проведенной работы и на их основании выработаны новые подходы к развитию 5G.