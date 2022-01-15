Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу

Россия может увеличить поставки газа в Европу. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.

По словам Новака, для увеличения поставок топлива в ЕС требуется заключение долгосрочных контрактов.

"У нас огромные ресурсы. Но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы он окупился. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - сказал Новак.

Также вице-премьер подчеркнул, что в 2021 году Россия выполнила все свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу.

"Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в прошлом году. Более того мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию и другие страны, которые выбирали свои объемы", - пояснил Александр Новак.

Накануне стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах европейских стран сократились более, чем наполовину. По словам вице-премьера, в сложившейся на газовом рынке Европы ситуации вины России нет.