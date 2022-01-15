Суд Москвы арестовал еще двух хакеров из REvil

В субботу, 15 января, в 14:30 Тверской суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия и отправил под стражу Михаила Головачука, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Спустя 15 минут после Головачука был арестован также на два месяца, до 13 марта, Руслан Хансвяров.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ксения Розина, 15 января суд рассмотрит ходатайство следствия в отношении третьего подозреваемого - Артема Заеца.

Накануне ЦОС ФСБ России сообщил о разгроме в России группировки международных хакеров известной как REvil. В Москве, Петербурге и Липецкой области были задержаны 14 членов организованного преступного сообщества. Спецоперация началась после того, как спецслужбы США передали российским коллегам информацию о личности лидера хакеров в России.

В пятницу, 14 января, поздно вечером Тверской суд отправил под стражу первых двух членов группировки - Романа Муромского и Андрея Бессонова.