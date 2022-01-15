В Москве выявлено 6555 новых случаев COVID-19

Как и прогнозировал накануне мэр Москвы Сергей Собянин, заболеваемость коронавирусом в столице пошла вверх. 15 января, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве выявлено 6555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 843 случая или почти на 15% больше чем днем ранее. Таким образом, заболеваемость вернулась на уровень прошлого ноября.

За сутки в городе госпитализированы 879 человек. На ИВЛ находятся 509 человек.

Выздоровели в Москве еще 2 877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 905 315. В столице скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka.