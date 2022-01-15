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15.01.2022 13:07
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии решили не заводить дело об истязании школьника учительницей

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении преподавателя одной из районных гимназий. Учителя подозревали в жестоком обращении в детьми, однако появились новые обстоятельства. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель регионального управления Рустам Тугушев.

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По его словам, следователи выяснили, что педагог начальной школы действительно допустила противоправные действия в отношении ребенка, однако сама не причиняла ему телесных повреждений.

По словам Тугушева, учитель оскорбила ученика и допустила, чтобы одноклассники поставили его коленями на горох и наносили удары прутиком. "Мы приняли именно по этому факту решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но мы приняли меры профилактики, в результате которых преподаватель была уволена из школы", - заявил представитель СК.

СК направил материалы проверки в МВД. И теперь там расследуют уголовное дело по факту применения недозволенных методов воспитания.

Как писала "РГ", в ноябре 2021 года сотрудницу гимназии Красногорского района республики заподозрили в применении телесных наказаний к детям. Женщину отстранили от работы, чуть позже педагог написала заявление об увольнении. Как тогда сообщала уполномоченный по правам ребенка по Удмуртии Ольга Авдеева, второклассники не рассказывали родителям о происходящем, считая это нормой.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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