В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек

Снегопад и ураганный ветер, которые наблюдались в ряде регионов минувшей ночью, вызвали отключения электроэнергии. Всего без света остались порядка 180 тысяч человек, сообщили в субботу в Минэнерго России в своем официальном Telegram-канале.

В Краснодарском крае и Республике Адыгея в зоне стихии оказались 60 тысяч человек, в Дагестане - почти 55 тысяч жителей, В Ростовской области - 24 тысячи, в Волгоградской - более 23 тысячи, в Воронежской области и Калмыкии - по две тысячи человек.

В Ставрополе из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации. Сильный ветер спровоцировал отключение электроснабжения в 21 населенных пунктах и 30 тысячах домов с населением около 86 тысяч человек.

- На данный момент движение автомобилей и пешеходов в населенных пунктах восстановлено, - рассказали в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. - Сейчас отключенными от электроснабжения остаются 18 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях, а именно более 23 тысяч домовладений с населением 59 тысяч человек, в том числе 16 тысячами детьми. Аварийно-восстановительные работы на территории края продолжаются. К ликвидации последствий непогоды привлечены 208 человек и 66 единиц техники. Сил и средств достаточно.

В связи с погодой спасатели рекомендовали жителям воздержаться от дальних поездок и походов. По улицам необходимо передвигаться осторожно, проявлять внимательность вблизи зданий, на крышах которых скапливаются тяжелые массы снега. При сильном ветре нужно избегать слабо укрепленных конструкций и деревьев.