Новости

В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений 15:15
NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро 15:09
Медики из США обнаружили неизвестные ранее антитела к "омикрону" 15:07
В Нидерландах частично ослабили меры изоляции 15:00
В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек 14:50
Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно 14:43
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 14:40
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области 14:35
Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы 14:24
Американцев призвали носить респираторы 14:20
Turkish Airlines отменила ПЦР-тесты на всех внутренних рейсах 14:14
Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее 14:12
Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету 13:57
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики 13:44
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов 13:38
Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн" 13:32
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 13:23
Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов 12:50
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах" 12:47
В МИД России подтвердили визит председателя ОБСЕ в Москву 12:43
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучший фильм и сериал 2021 года 12:40
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ 12:26
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу 12:20
В Москве выявлено 6555 новых случаев COVID-19 12:13
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 14:50
Рубрика: Происшествия

В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек

Текст: Анна Юркова
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Снегопад и ураганный ветер, которые наблюдались в ряде регионов минувшей ночью, вызвали отключения электроэнергии. Всего без света остались порядка 180 тысяч человек, сообщили в субботу в Минэнерго России в своем официальном Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
В Удмуртии из-за непогоды запретили движение грузового транспорта

В Краснодарском крае и Республике Адыгея в зоне стихии оказались 60 тысяч человек, в Дагестане - почти 55 тысяч жителей, В Ростовской области - 24 тысячи, в Волгоградской - более 23 тысячи, в Воронежской области и Калмыкии - по две тысячи человек.

В Ставрополе из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации. Сильный ветер спровоцировал отключение электроснабжения в 21 населенных пунктах и 30 тысячах домов с населением около 86 тысяч человек.

- На данный момент движение автомобилей и пешеходов в населенных пунктах восстановлено, - рассказали в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. - Сейчас отключенными от электроснабжения остаются 18 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях, а именно более 23 тысяч домовладений с населением 59 тысяч человек, в том числе 16 тысячами детьми. Аварийно-восстановительные работы на территории края продолжаются. К ликвидации последствий непогоды привлечены 208 человек и 66 единиц техники. Сил и средств достаточно.

В связи с погодой спасатели рекомендовали жителям воздержаться от дальних поездок и походов. По улицам необходимо передвигаться осторожно, проявлять внимательность вблизи зданий, на крышах которых скапливаются тяжелые массы снега. При сильном ветре нужно избегать слабо укрепленных конструкций и деревьев.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минэнерго Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край Ставрополь ЮФО Адыгея СКФО Дагестан ЮФО Ростовская область Перезимовать

Главное сегодня

Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов
В МИД России подтвердили визит председателя ОБСЕ в Москву
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах"
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
В суд можно зайти в режиме онлайн