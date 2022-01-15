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Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?

15.01.2022 / 07:00
Фото: iStock
Фото: iStock

15 января исполняется 400 лет со дня рождения знаменитого французского драматурга Жана-Батиста Мольера. Во Франции его имя чтут до сих пор.

Фото: Виктор Чернов / РИА Новости
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Сегодня парижская Комеди Франсез даст в честь Мольера его "Тартюфа", причем в первоначальной версии, забракованной церковной цензурой. В школьных учебниках по литературе он тоже остался. Но его значение в наше время гораздо шире школьной программы.

Его пьесы можно считать пьесами на все случаи жизни - разве ушли из нашего XXI века ложь, подлость, скупость, которые так отчаянно высмеивал создатель "высокой" комедии Мольер? "РГ" предлагает перечитать знаменитого французского драматурга и вспомнить самые необычные факты из его биографии.

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