Антонов: Украина не была в повестке переговоров РФ и США в Женеве

Ситуация на Украине не входила в повестку российско-американских переговоров, состоявшихся 10 января в Женеве, а лишь упоминалась в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek. Его заявление опубликовано в Facebook российского посольства.

Главная тема прошедших переговоров - как сохранить мир и стабильность в Европе путем выработки гарантий безопасности на основе проектов соглашений, предложенных российской стороной, подчеркнул Антонов.

Он также отметил, что после распада СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась. "Пять волн" расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к российским рубежам. Продвижение блока на восток - одна из главных угроз нацбезопасности России.

Напомним, 10 января Россия и США провели встречу по стратегической стабильности в Женеве. За ней последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. А 13 января состоялись консультации на площадке ОБСЕ в Вене. В центре внимания находились предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в декабре прошлого года.