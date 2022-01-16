Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные

В выходные дни по всей России должен действовать запрет на продажу алкогольных напитков в магазинах, но в барах и ресторанах ограничения вводить не следует. С таким предложением выступил депутат Госдумы, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя", - сказал Хамзаев в беседе с Ura.ru.

По мнению депутата, также следует поднять возрастные ограничения при продаже алкоголя с 18 лет до 21 года для "обороноспособности и выживания нации".

Хамзаев неоднократно выступал ранее с инициативами о различных ограничениях, связанных со спиртным. Так, в прошлом году он с оглядкой на данные ВОЗ предложил ограничить объем продаж алкоголя в одни руки пятью литрами в год. Он также поддерживает госмонополию на торговлю спиртным и его продажу исключительно в специализированных магазинах вне жилых зон, а по возможности - вне населенных пунктов.

По данным Минздрава, с 2008 по 2020 год потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра в год на душу населения. Самые высокие показатели потребления алкоголя в мире приходятся на Европу со средним показателем чуть менее 10 литров в год, сообщала ранее ВОЗ. Среди успешно борющихся с проблемой алкоголизма стран организация называла Россию, Литву и Шотландию.