Десять самолетов с миротворцами из сил ОДКБ вернулись в РФ

Десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами из сил ОДКБ приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили в Минобороны России.

Еще один прибыл сегодня ранее. Всего с аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов. Когда последний из них приземлится, на аэродроме пройдет встреча миротворцев с участием командования ВДВ.

Накануне были было озвучено количество погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Сообщается, что погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.