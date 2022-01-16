Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге

Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге в Колливиле освобождены. По его словам, все они живы и невредимы, передает РИА Новости, ссылаясь на Twitter Эбботта.

По данным телеканала CNN, ранее были слышны звуки взрыва и стрельбы со стороны синагоги. По некоторых сообщениям, мужчина, захвативший заложников, "мертв". Пока точной информации о произошдшем нет.

Напомним, вооруженный мужчина захватил четырех заложников в синагоге Колливилла. Инцидент произошел в субботу утром по местному времени. Нападавший утверждал, что у него есть бомбы и якобы требовал отпустить сестру, которая ранее была осуждена за терроризм и отбывает наказание на базе ВВС в Техасе. Позже сообщалось, что нападавший одного из заложников освободил.