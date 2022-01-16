Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства

Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагменты этого разговора в субботу в Twitter опубликовала газета The Hill.
Песков подчеркнул, что это бездоказательные обвинения в адрес Москвы. По его словам, Россия уже привыкла к тому, что украинская сторона обвиняет ее во всем, "даже в плохой погоде в их стране", передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о якобы планах РФ по эскалации вокруг Украины, Песков отметил, что США не предоставили никаких доказательств подобных обвинений. Он добавил, что напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Москва настаивает на прямом ответе на свои предложения по гарантиям безопасности.
Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Россия якобы начнет военную операцию на территории Украины уже в этом месяце - самый настоящий информационный вброс и психологическое давление на Москву. Об этом заявили ранее в посольстве РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты обращают внимание на тот факт, что американцы уже в деталях описывают сценарии провокаций, а доказательств при этом нет.
Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf— The Hill (@thehill) January 16, 2022