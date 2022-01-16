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16.01.2022 22:30
Рубрика: В мире

Почему в США множатся преступления на антисемитской почве

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Спецназовцы ликвидировали вооруженного злоумышленника в американском Колливилле (штат Техас), который захватил четверых человек в заложники в местной синагоге. Поначалу с нападавшим пытались договориться, но переговоры давались непросто - он угрожал расправиться с пленниками, если кто-то попытается проникнуть в здание. После многочасового противостояния около 200 бойцов ФБР и полиции, эвакуировав жителей близлежащих домов, пошли на штурм здания, где загремели взрывы и выстрелы. Позже губернатор штата Грэг Эбботт сообщил, что все заложники были освобождены.

Личность и мотивы злоумышленника не раскрываются, хотя, по данным СМИ, он требовал освобождения осужденной за терроризм Аафии Сиддикки - она отбывает 86-летний тюремный срок на базе ВВС США в Техасе за покушение на убийство американского солдата в 2010 году в Афганистане. Было ли нападение на синагогу совершено на почве религиозной нетерпимости - пока вопрос, но власти Вашингтона, Далласа (штат Техас), а также нескольких регионов объявили об усилении нарядов полиции у еврейских религиозных центров.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Инцидент прокомментировал и президент Джозеф Байден: "В предстоящие дни нам еще предстоит узнать о мотивах нападавшего. Но пусть каждый, кто пытается распространять ненависть, знает: мы будем противодействовать антисемитизму и росту экстремизма в этой стране". Он также поддержал американскую общину евреев в целом.

Такой акцент главы государства при том, что мотивы преступления пока не известны, не случаен. Антисемитизм - не новая, но все более острая проблема для Америки, где нападения на евреев и синагоги стали происходить все чаще. Особенный всплеск произошел за последние пять лет. Среди самых резонансных преступлений такого рода - расстрел прихожан в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в 2018 году. Нападавший Роберт Грегори Бауэрс, перед тем как открыть огонь, выкрикивал лозунги против евреев. Его жертвами стали 11 человек. Годом позже 19-летний Джон Эрнест открыл огонь из винтовки в синагоге городка Поуэй (штат Калифорния), где убил одного и ранил троих человек. В том же году два вооруженных человека застрелили троих посетителей в магазине кошерных продуктов в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Следователи тогда заявили, что преступление совершено на почве религиозной нетерпимости к евреям.

Но это только получившие общенациональный резонанс случаи, а на деле угрозы и насильственные проявления ненависти к евреям стали в Америке едва ли не каждодневной рутиной. Антидиффамационная лига (американская НПО, декларирующая своей целью противодействие антисемитам. - "РГ") заявляла, что к 2020 году антисемитизм в США разросся до "исторических уровней". Так, по подсчетам специалистов лиги, в 2018 году на евреев и еврейские организации в США было совершено почти 1,9 тысячи нападений.

Было ли нападение на синагогу совершено на почве религиозной нетерпимости - пока вопрос

Если анализировать в процентном соотношении, то, по данным ФБР, более половины преступлений на почве религиозной нетерпимости совершаются против евреев. Крупный всплеск таких нападений был зафиксирован в Нью-Йорке в 2018 году, а полицейские стали почти вдвое чаще фиксировать граффити со свастикой и антисемитскими лозунгами на городских зданиях.

При этом проявления насилия фиксировались как со стороны белых неонацистских группировок, так и со стороны радикальных групп афро- и латиноамериканцев.

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