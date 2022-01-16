На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии

В воскресенье в 14-15 по местному времени Сахалинский Центр цунами снял угрозу цунами, объявленную для Курильских островов после извержения подводного вулкана в Полинезии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, по информации рабочей группы визуальных изменений в колебании моря не наблюдается.

Угроза цунами была объявлена вчера. Сообщалось о возможном подходе к Курильским островам водного вала высотой до 20 сантиметров.

После извержения вулкана в королевсте Тонга цунами обрушилось на побережье Японии.