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Рубрика: Общество

День снега: Как в Сочи борются с последствиями снегопада

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Сегодня отмечается Всемирный день снега. Погода преподнесла символичный подарок жителям и гостям курорта - накануне Сочи завалило. Деревья и пальмы, покрытые снегом, напоминали пейзаж из зимней сказки, чего нельзя сказать про дороги.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Как ранее сообщала "РГ", накануне на участок в районе поселка Головинка федеральной трассы А-147 сошел сель, из-за чего было ограничено автомобильное движение. Кроме того, разгулявшийся после мощного снегопада шторм смыл часть сочинских пляжей и вызвал аварии на электросетях, лишив жителей света, а значит, и отопления в домах без газа.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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"Оперативный штаб по моему поручению работает в Сочи круглосуточно, - в воскресенье сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - В ночные часы все службы слаженно и оперативно устраняли последствия снегопада. Бригадами энергетиков восстановлены практически все объекты. Не прерывается работа на воздушной линии в селах Якорная Щель и Лоо. Здесь свет появится в течение дня. Сель, который вчера перекрыл половину дороги А-147 в районе Головинки, убран. Движение идет в штатном режиме".

Этой ночью значительных осадков в городе не наблюдалось, но сейчас на дорогах гололед. Из-за этого пока есть сбои в расписании общественного транспорта.

- Вчера нужный автобус пришлось ждать дольше обычного, а, например, 38-й ходил не до конца маршрута - это привычная картина после того, как на улице подморозит, - рассказала жительница Сочи Надежда Щербакова. - Мы ездили на прогулку в центр. Там на дорогах все убрано, а в нашем спальном микрорайоне Макаренко и к вечеру проезжая часть и тротуары были не чищены.

Дорожниками и коммунальщиками пришлось стать местным жителям. Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

- Прилегающие к магазинам территории убирали сами сотрудники, а кто очистит дорожки около домов? - сказал житель дома на улице Вишневой Николай Ловчиков. - Когда сам поскользнулся и чуть не упал, пришлось взяться за лом, чтобы очистить спуск ото льда, иначе было просто невозможно ходить. А у нас в округе живет много пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Сегодня за лопату взялся сосед, чтобы почистить от снега ступени перед подъездом. Дворников пока до сих пор не видели.

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Как в воскресенье отчитались власти курорта, дороги обрабатывают противогололедным материалом. За ночь израсходовали более тысячи тонн. Задействована вся дорожная техника - почти 300 единиц, включая тяжелую - бульдозеры и автогрейдеры. В районах обрабатываются и тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям.

В Сочи сохранится низкая температура. Сегодня в морском кластере плюс 3 градуса и светит солнце, а в горах температура воздуха от минус 2, идет небольшой снег. Райдеры в восторге. На горном курорте "Роза Хутор" отмечают День снега, в честь чего проводятся бесплатные занятия для детей от пяти до 11 лет.

- В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования "Хуторенок", которые, к слову, пользуются большой популярностью, - отметил директор по маркетингу и электронной коммерции курорта Дмитрий Барашков. - Празднование Дня снега также служит цели привлечения внимания детей к зимнему отдыху на природе. В программе такие активности, как снежная битва, соревнования по могулу и проезд трассы с замером скорости.

Справка "РГ"

Традицию отмечать День снега в 2012 году заложила Международная федерация лыжного спорта для повышения интереса к зимним видам спорта и вовлечения молодежи в активный образ жизни. С тех пор его ежегодно отмечают более чем в 40 странах мира. Обычно в День снега проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки и другие развлечения для всей семьи на природе.

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