Американские чиновники лгали о России. С таким заявлением экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Аризоне.

Трамп рассказал, что его спрашивали, какая самая сложная страна из всех, с которыми приходилось иметь дело: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Однако, по словам бывшего хозяина Белого дома, самая сложная страна - это США.

"У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия", - цитирует РИА Новости Трампа. Он подчеркнул, что все было сфабриковано. Трамп заявил, что эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией.

Ранее экс-президент рассказал, что внутриполитические распри не позволили ему наладить взаимодействие с Россией и добиться "очень хороших" результатов для обеих стран. Из-за клеветы и нападок оппонентов Трампу было сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с РФ.

Напомним, Москва неоднократно отвергала обвинения во "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. Экс-прокурор Роберт Мюллер два года расследовал это дело, однако в итоге так и не смог предоставить ни одного доказательства. Трамп называл это расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения.