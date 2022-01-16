Новости

Захватчика синагоги в Техасе ликвидировали 09:07
Трамп заявил, что ложь чиновников США о России мешала его работе 08:20
Глава "Нафтогаза" упрекнул ФРГ в желании заработать на "Северном потоке-2" 07:40
На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 07:33
Экономист Ходжа объяснил, как спрогнозировать курс рубля 07:18
Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге 07:12
Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31 06:20
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности 06:05
В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч жителей 05:47
Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства 05:08
Врач-гематолог объяснил появление синяков при лечении COVID-19 04:48
В Техасе захвативший заложников в синагоге отпустил одного человека 04:23
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной 03:47
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы 03:28
Власти Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана 03:08
Сестра напавшего на синагогу в Техасе отбывает 86-летний тюремный срок 02:51
Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в синагоге Техаса 02:16
Антонов: Украина не была в повестке переговоров РФ и США в Женеве 01:50
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию 01:23
Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году 01:16
Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса 00:54
В РПЦ оценили роль религиозных конфессий Казахстана во время беспорядков 00:31
Камила Валиева рассказала, как ей далась победа на ЧЕ 00:26
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы 00:12
Прихожан синагоги в Техасе взяли в заложники 15.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 08:20
Рубрика: В мире

Трамп заявил, что ложь чиновников США о России мешала его работе

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Американские чиновники лгали о России. С таким заявлением экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Аризоне.

Фото: AFP/Eric BARADAT
Трамп попросил Верховный суд заблокировать раскрытие данных о штурме Капитолия

Трамп рассказал, что его спрашивали, какая самая сложная страна из всех, с которыми приходилось иметь дело: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Однако, по словам бывшего хозяина Белого дома, самая сложная страна - это США.

"У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия", - цитирует РИА Новости Трампа. Он подчеркнул, что все было сфабриковано. Трамп заявил, что эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией.

Ранее экс-президент рассказал, что внутриполитические распри не позволили ему наладить взаимодействие с Россией и добиться "очень хороших" результатов для обеих стран. Из-за клеветы и нападок оппонентов Трампу было сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с РФ.

Напомним, Москва неоднократно отвергала обвинения во "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. Экс-прокурор Роберт Мюллер два года расследовал это дело, однако в итоге так и не смог предоставить ни одного доказательства. Трамп называл это расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы
Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках