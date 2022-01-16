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16.01.2022 20:09
Рубрика: В мире

В Италии задержали медсестру, делавшую фейковые прививки

Текст: Юрий Когалов
Итальянская полиция задержала в Палермо медсестру, притворявшуюся, что она делает прививку от коронавируса, а на самом деле выливавшую вакцину в марлю.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Как передает Euronews, подлог был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, и теперь медработнице грозят обвинения в мошенничестве и растрате общественного имущества.

Фото: iStock
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Кроме медсестры задержаны также два ее пациента. Как выявило расследование, подобную операцию она провела как минимум с восемью противниками вакцинации, к тому же сама притворялась, будто получила бустерную дозу.

Полиция, изучив компьютерные данные, смогла заблокировать сертификаты о вакцинации, выданные участникам этого спектакля.

Стоит отметить, что подобное происходит не впервые. Ранее в Италии уже ловили за руку медработников, коловших плацебо вместо настоящей прививки, и делавших это за вознаграждение. Например, в Анконе это стоило 400 евро. Там один медработник смог обеспечить поддельным уколом около 50 человек.

Напомним, в Италии только при наличии сертификата о вакцинации можно получить доступ к большинству услуг, без "зеленого паспорта" не пускают на работу. Таким образом местные власти пытаются стимулировать граждан прививаться от коронавируса.

В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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