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17.01.2022 09:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ объявил простой для производства Lada Granta

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Год новый, а проблемы старые: уже второй раз в январе производство автомобилей семейства Lada Granta отправляется в простой, но теперь речь идёт не об одной смене, а о нескольких днях.

Фото: скриншот с youtube.com
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Конвейер АвтоВАЗа не будет работать 17 и 18 января, что приведёт к тому, что завод недовыпустит почти тысячу Lada Granta в различных типах кузова и комплектациях. Причина простоя - "отсутствие комплектующих изделий". Ранее сборка "бюджетников" была приостановлена 13 января в вечернюю смену.

Однако год только начался, и в будущем АвтоВАЗ сможет ликвидировать появившееся отставание от производственного плана за счёт оплачиваемых в двойном размере смен в выходные дни. Разумеется, при условии получения необходимого количества комплектующих.

Несмотря на ситуацию с нехваткой электронных компонентов, которая встала особенно остро перед АвтоВАЗом во второй половине прошлого года, 2021-й производитель закончил с двухпроцентным ростом продаж по отношению к 2020 году: реализовано 350 714 автомобилей марки Lada. Бестселлером стала Lada Vesta, на втором месте - Granta, третья строчка за внедорожниками Lada Niva.

#Lada