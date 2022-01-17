АвтоВАЗ объявил простой для производства Lada Granta

Год новый, а проблемы старые: уже второй раз в январе производство автомобилей семейства Lada Granta отправляется в простой, но теперь речь идёт не об одной смене, а о нескольких днях.

Конвейер АвтоВАЗа не будет работать 17 и 18 января, что приведёт к тому, что завод недовыпустит почти тысячу Lada Granta в различных типах кузова и комплектациях. Причина простоя - "отсутствие комплектующих изделий". Ранее сборка "бюджетников" была приостановлена 13 января в вечернюю смену.

Однако год только начался, и в будущем АвтоВАЗ сможет ликвидировать появившееся отставание от производственного плана за счёт оплачиваемых в двойном размере смен в выходные дни. Разумеется, при условии получения необходимого количества комплектующих.

Несмотря на ситуацию с нехваткой электронных компонентов, которая встала особенно остро перед АвтоВАЗом во второй половине прошлого года, 2021-й производитель закончил с двухпроцентным ростом продаж по отношению к 2020 году: реализовано 350 714 автомобилей марки Lada. Бестселлером стала Lada Vesta, на втором месте - Granta, третья строчка за внедорожниками Lada Niva.