Беларусь на Олимпиаде в Пекине представят 28 спортсменов

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28 белорусских атлетов в шести видах спорта вошли в состав спортивной делегации на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Все они утверждены 17 января на заседании Исполкома олимпийского комитета, подтвердили в пресс-службе НОК.

Самая представительная команда республики сформирована из десяти мастеров биатлона. В ее состав вошли Динара Алимбекова, Анна Сола и Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина и Елена Кручинкина, Антон Смольский, Максим Воробей и Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов.

А в конькобежном спорте флаг Синеокой будут отстаивать Игнат Головатюк и Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова и Евгения Воробьева. В лыжных гонках свое мастерство предстоит доказывать Анастасии Кирилловой и Анне Королевой, Александру Воронову и Егору Шпунтову.

Команда лучших спортсменов по фристайлу сформирована в составе Анны Гуськовой и Анны Деруго, Станислава Гладченко и Максима Густика, Павла Дика и Макара Митрофанова.

На ледовой арене в соревнованиях по фигурному катанию Беларусь готовятся представлять Виктория Сафонова и Константин Милюков, а горнолыжный спорт только Мария Шканова. Правда, уточняют новостные порталы, до начала Игр еще больше двух недель, поэтому в составе могут произойти изменения.

Что же касается руководителя олимпийской командой Беларуси, то на этот раз им утвержден директор "Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Александр Гагиев. Ранее, напоминает БЕЛТА, он был шефом миссии белорусской спортивной делегации на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, заместителем шефа миссии белорусской команды на I Европейских играх в Баку.

Остается напомнить, что соревнования пекинской Олимпиады состоятся на 25 объектах, расположенных в трех кластерах. Организаторы в полной мере используют объекты, оставшиеся от летних Олимпийских игр 2008 года, что позволяет значительно сократить расходы и избежать грандиозной стройки в Пекине. А талисманом предстоящих стартов будет панда Бин Дуньдунь.