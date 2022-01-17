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17.01.2022 15:00
Рубрика: Легковые авто

Электрокар Hyundai, который появится в России, успешно сдал "лосиный тест"

Текст: Константин Руссов

YouTube-канал 77km.com опубликовал видео с "лосиным тестом" Hyundai Ioniq 5, который оказался устойчивее, чем технический "близнец" Kia EV6.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Hyundai Ioniq 5 справился с тестом на устойчивость на скорости 80 км/ч, в то время как Kia EV6 смог проехать по траектории, не сбив конусы, разогнавшись до 78 км/ч. Если эти цифры не впечатляют, то эффект может быть более заметным в сравнении с Mercedes-AMG A 45 S и BMW M235i, которые прошли "лосиный тест" на скорости 75 и 68 км/ч.

Таким образом, корейский электрокар показал такой же результат, как спорт-хэтч Toyota GR Yaris, который также разогнался в тесте до 80 км/ч и прошёл змейку без боулинга с конусами. Однако Ioniq 5 выступил хуже, чем Tesla Model Y и Model 3: их рекорд - 83 км/ч.

Эксперты рассказали, что Ioniq 5 показал лучший результат в "лосином тесте" с выкрученным на максимум рекуперативным торможением, стоило чуть ослабить приток энергии в батарею, электрокар не справлялся с заданием на скорости больше 78 км/ч.

Hyundai Ioniq 5 будет доступен в России уже в 2022 году. На данный момент известно, что электромобиль приедет в максимальной комплектации с системой полного привода. Реализация машин будет проходить по особой бизнес-модели.

#Hyundai