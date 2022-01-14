Глава Hyundai рассказал о новинках для России в 2022 году

В рамках пресс-конференции, посвящённой итогам года компании Hyundai и суббренда Genesis, управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев озвучил планы по выводу новых и модернизированных моделей на российский рынок в течение 2022 года.

В ближайшее время начнутся продажи Hyundai Staria, о характеристиках которого "РГ" рассказывала ранее. Модель, как ожидается, будет доступна не только в формате минивэна, но и в виде коммерческого фургона. Калицев отметил, что компания делает ставку на этот автомобиль и надеется, что он будет пользоваться популярностью как у физических, так и у юридических лиц. Также глава "Хендэ Мотор СНГ" сообщил, что Staria будет доступна по подписке.

В первом квартале 2022 года в России появятся Hyundai Creta и Tucson в исполнении N Line, которые будут "серьёзно отличаться" декором внешности и салона, а также опциональным оснащением.

В середине 2022 года на рынок выйдет электрокар Ioniq 5, который будет доступен только по подписке. Алексей Калицев заявил, что это оптимальный, по мнению компании, способ предложения электромобиля клиенту, так как избавляет последнего от головной боли по замене аккумулятора и перепродаже машины.

Известно, что в РФ Ioniq 5 появится в максимальной комплектации с полным приводом (двухмоторная конфигурация). В настоящее время модель проходит сертификацию.

В октябре-четвёртом квартале 2022 года Hyundai привезёт Palisade FL, который пока не представлен в принципе, а находится на стадии финальных дорожных испытаний. Большой SUV, по словам Калицева, получит пересмотренный дизайн и новые опции.

Главной новинкой Genesis в 2022 году в России станет флагманский седан G90 - его появление запланировано на второе полугодие.