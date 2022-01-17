Лавров пошутил про 18 сценариев США по Украине: Возможно, это конкурс ведомств

Количество разработанных США сценариев действий на случай якобы возможного "вторжения" РФ на Украину вызывает предположения о том, что американские ведомства объявили конкурс на их создание. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже изложил позицию Москвы на этот счет. "Могу только дополнительно предположить. Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", - сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Ранее замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о 18 разработанных в США сценариях действий на случай возможного вторжения РФ на Украину. Дмитрий Песков, комментируя слова Нуланд, заявил, что Москва рассматривает разные варианты дальнейших действий в сфере обеспечения безопасности, но их меньше, чем у США.