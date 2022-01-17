Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

17.01.2022 / 21:09

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Фото: Сергей Михеев
Российский "Спутник V" признан уже более чем в 70 странах мира

В списке противопоказаний, которые действуют бессрочно, остаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; тяжелые аллергические реакции в анамнезе и поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, отек в месте укола, температура тела выше 40 градусов, судорожный синдром и так далее).

Временный отвод от вакцинации дают острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических болезней, респираторные вирусные инфекции, инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом уточняется, что такие вакцины от COVID-19, как "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак" противопоказаны для вакцинации от коронавируса людям, имеющим злокачественные образования. Эти же вакцины, а также препараты Гам-КОВИД-Вак Лио и Гам-КОВИД-Вак-М ("Спутник-М") не рекомендуются для беременных и кормящих матерей.

В конце декабря Минздрав внес изменения в Национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемическим показаниям. Во вторую часть документа - календарь прививок по эпидемическим показаниям - вошла вакцинация от коронавируса. Это означает, что решение о вакцинации - кого конкретно и в каком порядке будут прививать - принимается дополнительно, с учетом ситуации с распространением конкретной инфекции. Но одновременно это означает, что государство берет на себя обязательства производить нужные вакцины в требуемом количестве и в случае необходимости организовать прививочную кампанию.

Поделиться
Фото: iStock
#Наука ПРО #Медицина

The Lancet: Прием больших доз витамина D пожилыми повышает риск онкологии

Фото: iStock
#Наука ПРО #Медицина

В Швеции дрон с дефибриллятором впервые спас жизнь человеку

Фото: iStock
#Медицина

Во время пандемии четверть россиян отказалась от профилактического осмотра

Фото: Федеральный исследовательский центр "КНЦ СО РАН"
#Медицина

Ученые создали препарат для надежной и безопасной диагностики рака

Фото: Александр Корольков
#Медицина

Кирилл Киргизов: Трансплантация костного мозга избавляет не только от лейкоза

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
#Наука ПРО #Медицина

Врачи ДВФУ заставили протез руки чувствовать

Фото: Михаил Синицын
#Наука ПРО #Медицина

Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться, а страдают дети