Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

В списке противопоказаний, которые действуют бессрочно, остаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; тяжелые аллергические реакции в анамнезе и поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, отек в месте укола, температура тела выше 40 градусов, судорожный синдром и так далее).

Временный отвод от вакцинации дают острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических болезней, респираторные вирусные инфекции, инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом уточняется, что такие вакцины от COVID-19, как "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак" противопоказаны для вакцинации от коронавируса людям, имеющим злокачественные образования. Эти же вакцины, а также препараты Гам-КОВИД-Вак Лио и Гам-КОВИД-Вак-М ("Спутник-М") не рекомендуются для беременных и кормящих матерей.

В конце декабря Минздрав внес изменения в Национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемическим показаниям. Во вторую часть документа - календарь прививок по эпидемическим показаниям - вошла вакцинация от коронавируса. Это означает, что решение о вакцинации - кого конкретно и в каком порядке будут прививать - принимается дополнительно, с учетом ситуации с распространением конкретной инфекции. Но одновременно это означает, что государство берет на себя обязательства производить нужные вакцины в требуемом количестве и в случае необходимости организовать прививочную кампанию.