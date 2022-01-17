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17.01.2022 09:48
Рубрика: Власть

Миротворцы продолжают прибывать из Казахстана на военные аэродромы в РФ

Текст: Иван Петров
На военном аэродроме "Чкаловский" идет разгрузка военной техники, прибывшей из Казахстана.

Бронетехнику перебрасывали в соседнюю страну для участия в миротворческой миссии ОДКБ. В Минобороны России сообщили, что все 14 запланированных к прилету самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами прибыли из Казахстана. "На аэродроме в настоящее время десантники разгружают вооружение, военную технику и имущество. После чего военнослужащие совершат марш в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении военного ведомства.
Еще один самолет ВКС России с миротворцами приземлился в "Чкаловском"

Уточняется, что сегодня самолеты Ил-76 доставят еще личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января этого года. Об этом ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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