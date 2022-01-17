Эксперты предложили ввести возрастной порог для поступления в вузы

Почему маленький ребенок в вузе - это ненормально? Паспорт получают в 14 лет, депутатом можно стать в 21, президентом - не раньше 35 лет. В детский сад не возьмут до 3 лет, а в первый класс школы - до 6,5 года. А вот для поступления в вуз никаких возрастных ограничений нет.

Паспорт выдают в 14 лет, запись в школу - не раньше 6,5. Почему в вуз "пускают" в любом возрасте? Фото: Vesti.ru

Не в этом ли причина скандального хайпа вокруг Алисы Тепляковой, которая стала первокурсницей психфака МГУ им. Ломоносова, сдав в девять лет Единый госэкзамен? Правда, поступила Алиса на платное отделение (около 500 тысяч рублей в год): на дополнительном вступительном испытании по биологии девочка набрала всего 48 баллов из ста.

Шум не утихает уже который месяц. Последние новости: после первого семестра девочка вместе с папой пришла на экзамен, в итоге между родителем и охраной, не пускавшей его в аудиторию, завязалась потасовка. После этого на факультете Алиса больше не появлялась. А вот официальное сообщение факультета психологии: "Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета… Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов".

Тем временем семья заявляет, что и остальные дети - у Алисы шестеро младших братьев и сестер - тоже скоро будут учиться в Московском университете. Как только немного подрастут. Но если в детский сад или даже в школу ходить с родителями вполне нормально, то студент, который приходит на лекцию за руку с папой, выглядит, мягко говоря, странно.

Формально ни семья Тепляковых, ни МГУ не нарушают ни одной нормы: минимальный возраст абитуриента не оговорен ни в одном документе

Дело в том, что вся история с Алисой Тепляковой происходит "по закону". А если по здравому смыслу? Ответы на эти вопросы ищем с участниками совета экспертов "Российской газеты".

Почему в образовательных законах нет ограничений по возрасту для поступающих в вузы?

Сергей Казарновский, директор московской школы "Класс-центр": Законодательство идет не впереди жизни, оно, как правило, идет вослед. Возможно, сейчас как раз тот момент, когда нужно что-то менять.

Виктор Болотов, профессор ВШЭ, академик РАО: Формально с точки зрения законов ни семья Тепляковых, ни МГУ не нарушают ни одной нормы. Ни в основном Законе "Об образовании в РФ", ни в подзаконных актах, ни в правилах приема в вузы не оговорен возраст, в котором можно поступать в университет.

Виктор Болотов: Возрастных ограничений на сдачу Единого госэкзамена тоже нет. Более того, хорошо известны случаи, когда дети оканчивали школу раньше паспортного возраста. Соответственно, и в вузы поступали раньше, чем большинство сверстников. И особых проблем не возникало. Конечно, к таким детям было чуть больше внимания: ведь, перепрыгнув через 2-3 класса, они попадали в совершенно другую возрастную группу.

Андрей Лукутин, учитель истории, "Учитель года Москвы"-2004: Я не водитель, но точно знаю: законом предоставлено право сесть за руль и выехать на всегда загруженное Варшавское шоссе в тот же день, когда я получил права. 18 мне лет или 64. По сути, не важно, кто и как меня учил, не испугаюсь ли я в потоке машин, не стану ли причиной пробки, а то и аварии. На права сдал - имею право. Если кто-то в каких-то официальных документах найдет запрет на сдачу ЕГЭ в каком-то возрасте, - дайте знать. Пока же, чтобы сдать ЕГЭ, нужно заявиться, иметь при себе документ, подтверждающий личность (свидетельство о рождении или паспорт), прийти в сопровождении учителя на экзамен, написать его и ждать результаты. Далее тебе выписывают аттестат, и ты имеешь право при баллах не ниже минимального подавать документы в несколько вузов.

Получается, Алиса и ее родители все сделали по закону?

Андрей Лукутин: Они воспользовались правом, которое предоставило им государство. Что касается поступления в вуз: это конкурс баллов. Не абитуриентов, а именно баллов ЕГЭ. В данном случае их не хватило на бюджет. Ну и что с того? У нас половина студентов учится по контракту. Для платного обучения у Алисы баллов хватило.

Разве МГУ вразрез закону принял юную абитуриентку? Нет. Семья воспользовалась своим конституционным правом - правом на образование. И ни один из нормативно-правовых актов не нарушили.

Проблема, что мы не заметили маленькую девочку, которую отправили во взрослую жизнь. Зачем? Детство нельзя пропускать

Но есть же здравый смысл?..

Виктор Болотов: Действительно, не всегда нужно ориентироваться только на нормативы. Когда в вузе поняли, что поступает такой ребенок, эту историю нужно было проводить через Ученый совет университета, регламентировать правила приема, провести собеседование - не на предмет оценки знаний, а посмотреть психологическую готовность девочки учиться на первом курсе. На мой взгляд, это был единственно верный на тот момент ход.

Сейчас уже ситуация настолько раздута, что чем меньше мы будем об этом звенеть, тем будет лучше и легче девочке. Университету нужно договариваться с родителями и находить оптимальный для Алисы вариант. Подчеркиваю - именно для Алисы, а не для ее родителей и их амбиций. Психологов в МГУ, к счастью, хватает.

Андрей Лукутин: Я понимаю, что 9-летней девочке не очень комфортно учиться во взрослой среде. Я понимаю про возрастную психологию. Но в этом серьезном прецеденте на государственном уровне, который создала семья Тепляковых, я буду на их стороне, пока мне не объяснят, что с юридической точки зрения не так в этом конфликте интересов. Возможно, что-то надо править в "водоснабжении"? А если нет, то пора прекратить этот всероссийский буллинг.

Девятилетняя первокурсница - серьезный прецедент и вызов всей системе образования в целом. Фото: Олеся Курпяева

Но как 9-летний ребенок смог сдать ЕГЭ за полный курс школы? Экзамен слишком легкий?

Виктор Болотов: Слышал такое мнение. Ответ один - пусть те, кто так считает, возьмут задания ЕГЭ из открытого банка заданий на сайте Федерального института педагогических измерений и выполнят задания.

Андрей Лукутин: Тут недавно заговорили о портфолио как возможном обязательном дополнении к ЕГЭ. Так может быть, все же не только "дважды два" и "в каком году родила четвертая жена Ивана Грозного" необходимо знать нашему выпускнику? А что поболее уметь и понимать… Создан серьезный прецедент и вызов системе образования.

А может, Алиса - вундеркинд?

Виктор Болотов: У девочки выдающиеся способности, в области запоминания. Это точно. Без хорошей памяти ЕГЭ, в принципе, не сдать. Но там есть и творческие начала. И в этом плане девочка, безусловно, способна. Но дело-то в другом. Есть куча примеров, когда ученики начальных классов решали задачи для старшей школы, например, по математике. Вопрос не в предметном знании, а в психологическом развитии.

Второй сюжет: выбор направления подготовки. Куча возрастных особенностей "зашита" в самом предмете психология. В математике, например, нет возрастных ограничений. Умеешь брать интеграл или производную - ну и бери, какая разница, семь тебе лет или двадцать. Но психология!

Очень много завязано на адекватности возраста ребенка изучаемому предмету. Психологически незрелый "студент" просто не сможет воспринимать информацию.

Сергей Казарновский: Девять лет - это даже не подростковый возраст, это другой способ понимания мира. Из маленького ребенка сегодня сделали шоу. Это очень опасная штука.

Детский возраст - время такого активного развития: эмоционального, физического. Этот возраст ни в коем случае нельзя пропускать. А дети, которые поставлены в рамки "самых лучших" - будь то Алиса, или, например, участники одноименной телепередачи, - боюсь, перескакивают его огромными прыжками. Зачем? Это наша проблема, что мы не заметили маленькую девочку, которую отправили во взрослую жизнь. Возможно, сначала в университете даже обрадовались такому абитуриенту. Любому вузу приятно, когда к нему приходят лучшие, а тем более вундеркинды.

Татьяна Суздальницкая, член экспертного совета родительской общественности при московском департаменте образования и науки: Видимо, подобная дикость - отправить учиться в университет девятилетнего ребенка - никому до сих пор в голову не приходила. Думаю, что к следующему учебному году университеты раскачаются и какую-то нижнюю границу введут. Либо своими внутренними актами, либо к этому подключится Минобрнауки.

Что касается ЕГЭ: я вижу, как усложняются задания. По биологии, по химии. Но даже это не выход. От той практики натаскивания, которая, я уверена, есть в семье Алисы, не защититься сложностью экзамена. Можно развить и внимание, и запоминание - но исключительно на механическом уровне, без осмысливания накопленных знаний. Однако повторю: усложнение ЕГЭ - не защита "от дурака".

Мнение

Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, президент Сетевого университета "Знание", координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям":

- Получение профессионального образования предполагает не просто наличие аттестата, но и психологическую, а в ряде случаев и физиологическую готовность к освоению программы. В колледжах и вузах есть специальности, по которым пройти практику может только совершеннолетний.

Сложившаяся в МГУ ситуация говорит как минимум о том, что нужно уточнять основания как приема на программы высшего образования, так и выдачи школьного аттестата. Важно не только наличие результатов ЕГЭ, но и набор определенных социальных результатов и внеучебных достижений. Во многих странах обучение в передовых вузах возможно, только если у ребенка есть соответствующие характеристики и отзывы. Например, о том, что он был волонтером, что у него есть опыт организации важных событий, школьных соревнований, благотворительных ярмарок или даже опыт оплачиваемой работы или интернатуры. В России мы постепенно начинаем обсуждать схожие форматы требований к абитуриентам.

Стоит также учитывать, что в зарубежных странах дети учатся дольше. Фактически многие ребята заканчивают 13 классов, чтобы поступить в университет, в то время как у нас - 11. И возраст поступления там часто составляет 19-20 лет. Речь не идет о том, чтобы мы полностью переняли зарубежный опыт. Но установление возрастной границы в 14-15 лет представляется целесообразным.

Что для этого нужно? Внести соответствующий проект закона в Государственную думу после проведения профессионально-общественных обсуждений. Также можно предусмотреть и порядок действий в исключительных случаях, таких, как история с Алисой. Например, когда ребенок может досрочно подтвердить не только освоение предметной части школьной программы, но и сформированность важных личностных и метапредметных результатов, которые уже предусмотрены стандартом, но почти никак не учитываются при выдаче аттестата и при поступлении.

Ум и разум

Алиса из страны чудес попала в королевство кривых зеркал, став инфоповодом и ньюсмейкером. А ведь она - просто девочка, которая мечтает о волшебных крыльях феи. Как, наверняка, и другие дети-вундеркинды. Их судьбы разные, но в одном схожи - они слишком рано стали взрослыми.

Судьбы вундеркиндов разные, но схожи в одном: эти дети слишком рано стали взрослыми. Фото: Александр Корольков

Ника Турбина. В 4 года Ника писала совсем не детские стихотворения, а в 9 лет выпустила первый сборник, который был переведен на 12 языков. Стихи Ники звучали трагически. Родных убеждали: девочке нужен психолог. Но они не услышали. В 16 лет у Ники случился нервный срыв, понадобилась помощь психиатра. В 27 лет жизнь Ники Турбиной трагически оборвалась.

Анжела и Диана Князевы. Сестры-погодки в 10 и 11 лет окончили школу и поступили в Финансовую академию (сейчас - Финансовый университет при Правительстве РФ). В 13 и 14 лет окончили вуз с красными дипломами. Потом получили вторые дипломы - юристов. Но детей, пусть и с двумя высшими, на работу не брали. Семье удалось переехать в США, где девочки снова учились. Сейчас они живут в Америке, работают экономистами.

Павел Коноплев. В 80-х годах прошлого века страна восхищалась талантами Паши Коноплева. В 3 года он отлично читал и разбирался в математике. В 5 лет сам научился играть на фортепьяно, а к 8 - разобрался с физикой. В 10 лет его научную работу по астрономии опубликовали в журнале Академии наук. В вуз поступил в 15 лет, в аспирантуру - в 19. Но успеха так и не добился. Все умственные нагрузки отразились на психике: эмоциональные срывы, агрессия и попытки суицида. Пашу поместили в психиатрическую больницу, из которой он так и не вышел. Умер в 29 лет.

Лев Ландау. Лев Давидович Ландау - один из немногих вундеркиндов, кому удалось добиться в жизни признания и стать великим ученым и лауреатом Нобелевской премии. В 12 лет Лев Ландау начал осваивать высшую математику, а в 14 лет стал студентом сразу двух факультетов Бакинского университета - физмата и химического.