Начинаются испытания "растительной" вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ

Доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ на основе вирусов растений, пройдут в 48-м ЦНИИ Минобороны России. Об этом сообщили в компании "Р-Фарм".

На этом этапе исследователям предстоит оценить эффективность препарата на модели инфекции SARS-CoV-2. Сообщается, что препарат представляет собой поливалентную рекомбинантную вакцину.

Над ее созданием работают ученые биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова начиная с лета 2020 года под руководством заведующей кафедрой вирусологии биофака, профессора Ольги Карповой.

В настоящее время продолжается исследование вирус-нейтрализующей активности вакцины к SARS-CoV-2 - эта работа проводится совместно с Центром имени Гамалеи. Финансирует работы компания "Р-Фарм", на базе которой, если исследования завершатся успешно, будет осуществлен промышленный выпуск препарата.

"При разработке вакцины используется уникальная платформенная технология на основе вирусов растений, созданная учеными Московского университета и запатентованная в России. Использование вирусов растений для создания рекомбинантных вакцин против инфекций человека - один из наиболее современных и многообещающих подходов в мировой науке, в разработке которого Россия занимает передовые позиции. На базе этой универсальной платформы могут быть разработаны новые вакцины против широкого круга инфекционных заболеваний", - сообщили в "Р-Фарм".

"Мы рассчитываем, что вакцина ученых Московского университета пополнит ряды наиболее эффективных разработок для борьбы с коронавирусной инфекцией. В случае успешного завершения всего комплекса необходимых исследований вакцина будет выпускаться на нашей производственной площадке", - отметил глава "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

На заводах компании в Москве, Ярославле и Ростове уже производятся вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".