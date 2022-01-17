В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели

Купели с теплой водой впервые появятся в Подмосковье в этом году. Они предназначены для тех, кто решил принять участие в крещенских купаниях впервые, а также для граждан с ослабленным здоровьем.

В частности, как сообщает телеканал "360", в подмосковных Химках устанавливают три вида купелей: синие предназначены для мужчин, красные для женщин, а бежевые - для тех, кому категорически нельзя переохлаждаться. Они будут наполнены теплой водой.

Всего в ночь на Крещение в Московской области будут работать 237 купелей. Из них 66 оборудованы на открытых водоемах, 51 - на прудах. Еще 52 искусственные купели возведут на открытом воздухе, а 68 - в помещениях.