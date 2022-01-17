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17.01.2022 12:21
Рубрика: Дороги

Водителей в Москве предупредили о сложной ситуации на дороге из-за погоды

Текст: Ирина Огилько
Водителей в Москве призвали соблюдать безопасную дистанцию на непростой дороге из-за непогоды. От этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

"По данным синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается местами снег, метель и гололедица", - сообщает Telegram-канал. И призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах. Например, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим во время движения, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Напомним, что по данным метеорологов, сегодня выпасть сможет до 3 см осадков. В 11:00 коммунальные службы столицы приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Затем все обработают противогололедными реагентами.

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