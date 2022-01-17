Водителей в Москве предупредили о сложной ситуации на дороге из-за погоды

Водителей в Москве призвали соблюдать безопасную дистанцию на непростой дороге из-за непогоды. От этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"По данным синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается местами снег, метель и гололедица", - сообщает Telegram-канал. И призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах. Например, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим во время движения, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Напомним, что по данным метеорологов, сегодня выпасть сможет до 3 см осадков. В 11:00 коммунальные службы столицы приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Затем все обработают противогололедными реагентами.