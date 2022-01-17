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17.01.2022 09:41
Рубрика: Происшествия

В КБР вновь заключили под стражу организатора восхождения на Эльбрус

Текст: Михаил Сухарев

Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР по республике о продлении срока содержания под стражей Дениса Алимова. Мужчина в сентябре 2021 года организовал восхождение туристической группы на Эльбрус, которое закончилось трагедией - погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе суда, решение о домашнем аресте обвиняемого отменили.

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- Апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда КБР от 14 января 2022 года постановление Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2021 года в отношении обвиняемого Алимова Дениса Васильевича отменено. Срок содержания обвиняемого под стражей продлен на срок два месяца двое суток, то есть до 24 февраля 2022 года.

Алимова взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, 23 сентября группа из 19 альпинистов из-за резкого ухудшения погоды при восхождении на вершину Эльбруса запросила помощь у спасателей. На место отправились поисковые группы. В результате спасательной операции удалось обнаружить всех участников подъема, однако пятеро из них погибли.

Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по статье об "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В конце сентября был арестован и заключен под стражу организатор восхождения, однако в декабре его отпустили под домашний арест.

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