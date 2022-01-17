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17.01.2022 16:27
Рубрика: Происшествия

Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав

Текст: Иван Петров
Биологические родители девочки, которые около 6 лет отказывались забирать свою дочь из палаты перинатального медцентра "Мать и дитя", лишены родительских прав. Такое решение в понедельник принял Пресненский районный суд Москвы. "Судом удовлетворен иск отдела социальной защиты населения столичного района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина - они лишены родительских прав", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что в 2014 году в клинике "Мать и дитя" родилась девочка, которую после выписки мать вернула в отделение патологии новорожденных. Там девочка прожила в общей сложности после своего рождения около 6 лет. За все эти годы она не выходила на улицу и не общалась ни с кем, кроме медперсонала.
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После того как история получила резонанс, судьбой девочки заинтересовались органы опеки и попечительства, а также прокуратура. По результатам медобследования девочка была выписана 20 марта 2019 года, но ее отказались забрать родители. После этого был составлен акт об оставлении ребенка, его передали в органы опеки и попечительства. 20 сентября 2019 года Гагаринский райсуд Москвы вынес решение об обязании родителей забрать ребенка. Решение подтвердил Мосгорсуд. Однако родители в добровольном порядке решение не исполнили. Поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были переданы в Федеральную службу судебных приставов. 5 февраля 2020 года Пресненский суд решил передать ребенка в органы опеки, ограничив родителей в правах.

Суд также постановил взыскать с каждого из родителей алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода​​​. Вскоре девочке подобрали замещающую семью, которая забрала ее из больницы.

Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети РГ-Видео

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