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17.01.2022 20:09
Рубрика: В мире

СМИ: ЕС и США отказались от идеи отключения России от SWIFT

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз и США отказались от идеи отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. По данным газеты, вместо этого Брюссель и Вашингтон планируют адресные экономические санкции в отношении крупнейших российских банков.

Фото: REUTERS
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Как отмечается, исключение России из системы SWIFT скажется на самих авторах этой инициативы. "Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе", - пишет Handelsblatt.

В связи с этим ЕС и США ищут иные способы воздействия на Россию. В то же время, как обратила внимание газета, Германия настаивает на исключениях, чтобы санкции не повлияли на поставки нефти и газа.

Стоит отметить, что идеи отключения России от SWIFT озвучиваются уже давно. Ранее на этой неделе в США был представлен законопроект, предполагающий введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Среди прочего в нем говорится об ограничении российского доступа к международной межбанковской системе.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что отключение от SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Как заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, в то же время это создаст значительные проблемы для экономики стран Запада. А будущий председатель германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, оценивая последствия такого шага для финансового рынка, сравнил их со взрывом атомной бомбы.

В мире Европа В мире США Санкции и антисанкции

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