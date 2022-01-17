Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил своего спецпредставителя на комплексе "Байконур" Серика Сулейменова. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - отмечается на сайте президента.

Напомним, "Байконур" является крупнейшим в мире космодромом, его территория составляет 6717 квадратных километров. Космодром и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.