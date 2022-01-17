У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких

У госпитализированного в тяжелом состоянии в Коммунарку народного артиста РФ Леонида Куравлева началось обширное поражение легких: за несколько дней очаг увеличился в четыре раза.

Как стало известно KP.RU, повторная компьютерная томография легких 85-летнего актера показала, что за неделю поражение органа увеличилось с 5-10% до 25-35% - врачи фиксируют ухудшение состояния Леонида Вячеславовича.

По словам источника издания в системе здравоохранения, Куравлев продолжает находиться в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. При этом отмечено, что, несмотря на значительное увеличение площади поражения легких, дышит Леонид Вячеславович самостоятельно, без ИВЛ.

Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 5 января с подозрением на коронавирус. У него диагностирована вирусная пневмония и серьезные поражения головного мозга. Артисту проведена операция.