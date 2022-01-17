Время в пути по ЦКАД в районе Можайского шоссе сократится в 7,5 раза

В Московской области в этом году начнется строительство обхода Малых Вязем в Одинцовском районе, что должно устранить многокилометровые заторы и снять ограничения движения для транзитных грузовиков по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). При этом время в пути сократится с одного часа до восьми минут, сообщили в пресс-службе "Автодора".

Общая протяженность нового четырехполосного участка составит четыре километра. На нем запланировано строительство путепроводов через железную дорогу и внутри Малых Вязем, а также моста через реку Большая Вяземка и тоннеля под основным ходом ЦКАД.

Чтобы уменьшить шумовое воздействие практически на всем протяжении трассы предусмотрена установка защитных экранов, пояснили в "Автодоре".

Ранее власти Подмосковья подписали концессионное соглашение о строительстве платного дублера Егорьевского шоссе. Он станет альтернативой бесплатному участку Егорьевки от Люберец до ЦКАД. Планируется, что платная дорога уведет из Люберец весь транзит, что значительно улучшит трафик и в самом городе, и на его въездах - выездах.