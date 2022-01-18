АвтоВАЗ оформил новую порцию патентов на детали Lada Vesta FL

АвтоВАЗ оформил охранные документы на еще один список новых деталей рестайлинговой версии Lada Vesta (в самой компании автомобиль называют "новым поколением").

Из свежей выгрузки Роспатента следует, что марка получила охранные документы на следующие детали Lada Vesta FL:

- верхняя часть передней панели салона,

- кожух рулевой колонки,

- блок управления стеклоподъемниками и зеркалами,

- блок кнопок на центральной консоли.

В течение 2021 года АвтоВАЗ запатентовал перчаточный ящик, защитные сетки аудиодинамиков в передних дверях, декоративный молдинг обивки двери, фиксатор замка, салонные дверные ручки и мультируль для Vesta FL.

С модернизацией Vesta получит совершенно новый интерьер - применят полностью другие переднюю панель и дверные карты, крупный планшетный дисплей медиасистемы, цифровой щиток приборов. Снаружи Vesta будет отличаться от нынешней версии измененным оформлением передней и задней частей кузова, другими фарами и фонарями, бамперами и решеткой радиатора. Технических изменений не ожидается.

Продажи новой Lada Vesta ориентировочно начнутся в июле 2022 года.