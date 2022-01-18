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18.01.2022 13:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ оформил новую порцию патентов на детали Lada Vesta FL

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

АвтоВАЗ оформил охранные документы на еще один список новых деталей рестайлинговой версии Lada Vesta (в самой компании автомобиль называют "новым поколением").

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Из свежей выгрузки Роспатента следует, что марка получила охранные документы на следующие детали Lada Vesta FL:

- верхняя часть передней панели салона,

- кожух рулевой колонки,

- блок управления стеклоподъемниками и зеркалами,

- блок кнопок на центральной консоли.

В течение 2021 года АвтоВАЗ запатентовал перчаточный ящик, защитные сетки аудиодинамиков в передних дверях, декоративный молдинг обивки двери, фиксатор замка, салонные дверные ручки и мультируль для Vesta FL.

С модернизацией Vesta получит совершенно новый интерьер - применят полностью другие переднюю панель и дверные карты, крупный планшетный дисплей медиасистемы, цифровой щиток приборов. Снаружи Vesta будет отличаться от нынешней версии измененным оформлением передней и задней частей кузова, другими фарами и фонарями, бамперами и решеткой радиатора. Технических изменений не ожидается.

Продажи новой Lada Vesta ориентировочно начнутся в июле 2022 года.

#Lada