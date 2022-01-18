Лукашенко о конституционном процессе в Беларуси: Дальше два варианта

Все слои белорусского населения принимают участие в обсуждении поправок к Основному закону страны, констатировал 18 января Александр Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, в котором принимают участие члены Конституционной комиссии и рабочей группы.

Глава государства, слова которого цитирует его пресс-служба, напомнил, что по его поручению было "решение о широком освещении предлагаемых новаций, чтобы получить обратную связь, оценку этого проекта от специалистов, руководителей предприятий, простых людей, в том числе госслужащих, трудовых коллективов и организаций".

Как сообщают новостные порталы, на данный момент уже поступило около шести тысяч предложений, напомнив, что проект изменений и дополнений Конституции был обнародован 27 декабря прошлого года для всенародного обсуждения.

Уточняя, как дальше в стране будет проходить конституционный процесс, белорусский лидер на совещании пояснил, что на данный счет предусмотрено два варианта. "Или народ принимает изменения и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо", - подчеркнул он.

Опровергая утверждения оппозиции, что конституционная реформа "нужна исключительно Лукашенко", президент не без иронии дал понять, что лично ему "этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Порой настолько их много, что даже посидеть где-то дома, переболеть и так далее нет возможности", - признался глава государства.

Поэтому он посоветовал доморощенным спекулянтам не замыкаться на фигуре президента. "Лукашенко свое сделал. Осталось основное - принять Конституцию, изменить законы, привести в соответствие с Конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами", - заявил оратор.

Он категорически отмел и саму идею поиска специалистов "где-то за бугром и доморощенных, в том числе, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам, и новым правилам", - высказал свою точку зрения белорусский лидер.

В то же время он обратил внимание, что в Основном законе страны всего не пропишешь. "Конституция, законы, образ жизни, опыт многих поколений - они формируют менталитет, характер народа. И это главное. Ведь мы с вами, обычные люди, 90 процентов живут же не потому, что они знают законы. Они четко понимают, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. И это формируется десятилетиями и веками. И это главное для любого государства, любой страны и народа", - уверен Лукашенко.

Каждый год и десятилетие, по его словам, привносят что-то новое - мелкие, средние и крупные штрихи, и так постепенно формируется образ жизни, который присущ тому или иному народу. При этом, полагает президент, желательно, чтобы Конституция носила более стабильный характер, а потому не нужно ее перенасыщать деталями, которые должны быть расписаны уже на уровне законов и подзаконных актов.