Минфин раскрыл доли различных валют в ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2022 года составил 13,5 трлн рублей, что эквивалентно 182,6 млрд долларов США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Если говорить о валютах, в которых хранятся средства ФНБ в Банке России, то большую часть составляет евро - 38,8 млрд. Кроме того, средства ФНБ хранятся в фунтах стерлингов (4,18 млрд), японских иенах (600,3 млрд), китайских юанях (226,7 млрд).

Кроме того, на счетах находятся 405,7 тонны золота и 364,6 млн рублей.

В июне прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин намерен полностью избавиться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния. По словам главы Минфина, структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.

В июле Минфин сообщил, что завершил все конверсионные операции, необходимые для исключения доллара США из ФНБ.